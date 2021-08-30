В Липецке в реке нашли труп пенсионера, пропавшего на прошлой неделе

Пропавший в Липецке пенсионер погиб Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Под Липецком в реке Воронеж нашли труп мужчины. Это произошло в поселке Заречье. Как стало известно, погибшим оказался 74-летний пенсионер, который пропал на прошлой неделе. 25 августа он ушел из дома в селе Сырское и больше не вернулся. Пожилой мужчина нуждался в медицинской помощи.

- Полиция проводит проверку, - сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе регионального УМВД России. - Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, продолжаются поиски 46-летнего Крюкова Александра Михайловича. О нем ничего не известно с 16 августа. Также ищут 56-летнюю Лаврентьеву Нину Николаевну. Женщина пропала еще в начале июня. Особая примета - нет волос на голове. Подробности можно посмотреть здесь.