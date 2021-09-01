Суд рассмотрел апелляцию экс-мэра Липецка: приговор за превышение полномочий оставили без изменений

Накануне, 31 августа, в Липецком областном суде рассмотрели апелляцию экс-мэра Липецка. Сергея Иванова признали виновным в превышении должностных полномочий - ч.2 ст.286 УК РФ. В июне этого года Задонский районный суд приговорил его к 3 годам условно с испытательным сроком в 2 года. Также бывшему чиновнику запретили работать в государственных органах 2 года.

Согласно материалам дела, областной суд оставил приговор без изменения. Наказание осталось тем же. Напомним, уголовное дело в отношении экс-мэра возбудили в начале прошлого года. Согласно материалам суда, преступление он совершил весной 2019 года. Будучи и.о. главы Тербунского района, Сергей Иванов разрешил директору ООО "Сельхозинвест" добывать песок недалеко от села Дубровка. Хотя у предприятия не было лицензии, а подобные разрешения может выдавать только управление экологии и природных ресурсов. Ущерб от незаконной добычи оценили более чем в 3 млн рублей.