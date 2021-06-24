Бывший мэр Липецка и глава района получил три года условно за превышение полномочий

Бывший мэр Липецка получил условный срок Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области вынесли приговор экс-мэру Липецка и главе Тербунского района Сергею Ивановву. Его признали виновным по части 2 стати 286 УК – превышение должностных полномочий. Дело в отношении чиновника возбудили вначале прошлого года.

Согласно материалам суда, преступление имело место весной 2019 года. В тот период чиновник исполнял обязанности главы района после ухода с поста мэра Липецка, а затем был избран действующим главой. К и.о главы обратился директор ООО «Сельхозинвест» и попросил разрешение на добычу песка неподалеку от села Дубровка. Иванов дал устное разрешение, несмотря на отсутствие лицензии у предприятия и тот факт, что земля ему не принадлежала. Даже при наличии документов, подобные разрешения может выдавать только управление экологии и природных ресурсов.

Фирма начала вывозить песок, что заметили экологи и сообщили Иванову, а тот снова устно разрешил «Сельхозинвесту» продолжить. Ущерб государству от незаконной добычи оценили более чем на 3 млн 137 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Липецкого областного суда, при назначении наказания суд учел несовершеннолетних детей, престарелых родителей, а также наличие наград, поощрений по службе и положительные характеристики Сергея Иванова. По итогу теперь уже бывший глава района получил 3 года условно, с испытательным сроком в 2 года. Также экс-чиновнику запретили работать в государственных органах 2 года.