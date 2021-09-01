Павел Путилин: «Депутатский корпус за 5 лет принял множество нужных законов, все социальные гарантии перед гражданами были выполнены»

.

Очередная 58-я сессия облсовета стала заключительной в действующем VI созыве Липецкого областного Совета депутатов. Из рассмотренных более 30 вопросов, в числе основных – поправки в бюджет Липецкой области. Доходы казны региона выросли почти на 1млрд. 750 млн. рублей.

Поддержка медицине

Значительные суммы выделены на борьбу с пандемией – в том числе 70 млн руб. на модернизацию диагностических лабораторий и почти 29 млн руб. - на выплаты социальным и медицинским работникам.

- Ситуация по заболеваемости очень сложная и там, где требуется дополнительное финансирование, оно направляется незамедлительно, - подчеркнул председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

У региона появились дополнительные средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет – почти 264 млн. рублей. Дополнительную финансовую помощь получили местные бюджеты. Выросли расходы на социалку, образование и культуру.

С учетом внесенных поправок бюджет области на 2021 год планируется бездефицитным, доходы и расходы составят 81,4 млрд. рублей.

…детям-сиротам

Внесены изменения в закон, регулирующий нормы предоставления жилья детям-сиротам. Норматив теперь составляет 45 квадратных метров, что дает возможность большего приобретения жилья для данной категории.

.

Установлена ежемесячная компенсация расходов по договору найма (поднайма) квартир для детей-сирот, чье право на обеспечением жильем уже наступило, но они пока еще ждут свои квартиры. Таких в регионе 1753 человека. Размер выплат будет дифференцирован в зависимости от населенного пункта – 8000 для Липецка и Ельца, 5000 рублей для остальных населенных пунктов Липецкой области.

- Единовременно ликвидировать очередь невозможно. Вопрос решается комплексно регионами и федеральным центром. Принятое решение поможет облегчить бремя ожидания собственных квартир. Сироты теперь смогут рассчитывать на компенсацию за аренду жилья. А тем временем будут получать образование, работать, строить семьи, - отметил Павел Путилин.

Главное в работе за 5 лет

За прошедшее пятилетие Липецким облсоветом принято более 1000 постановлений и более 570 законов, направленных на развитие региона. Они способствовали динамичному росту экономики Липецкой области, выполнению социальных обязательств перед населением.

КОНСТИТУЦИЯ. Внесение поправок в основной Закон государства стало одним из ключевых моментов. Позже были внесены изменения в Устав Липецкой области. Он приведен в соответствие с обновленной Конституцией страны и изменившимися федеральными законами.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС. Значительно расширился Социальный кодекс. Многие дополнительные меры поддержки жителей были разработаны по обращениям липчан.

Липецкий регион вошел в число лидеров по борьбе с бедностью на основе соцконтрактов.

В целом, ежегодно на социальную сферу направляется свыше 60% регионального бюджета.

ПАНДЕМИЯ. С ее началом был оперативно перестроен режим работы депутатов - в формате заочного голосования прошло 13 сессий. На первый план вышла поддержка здравоохранения, одними из первых в стране парламентарии приняли закон об обеспечении бесплатными лекарствами липчан, лечащихся от коронавируса на дому.

Депутаты внесли значительный личный вклад в борьбу с ковидом – закупали на собственные средства медоборудование, работали волонтерами.

ЗАЩИТА ДЕТСТВА стала приоритетом в работе депутатского корпуса. В VI созыве в опережающем порядке был установлен запрет на потребление и распространение так называемых бестабачных «снюсов». Была усилена работа по правовому просвещению молодежи.

Владимир КУЛИК. Фото предоставлено пресс-службой Липецкого облсовета.