Липчан приглашают выбрать "Мистера и Мисс зоопарк - 2021"

В зоопарке Липецка стартовал традиционный конкурс красоты среди животных. Липчане и гости города могут выбрать лучших по их мнению в номинациях "Мисс зоопарк - 2021" и "Мистер зоопарк - 2021".

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, конкурс продлится до 25 сентября. Пришедшим в зоопарк вместе с входными билетами дадут карточку-опросник. В ней нужно отметить самых симпатичных животных и оставить контактный телефон. Комиссия также определит победителей среди посетителей. Ими станут те, кто угадает мнение большинства и точно назовут самую красивую пару. В подарок они получат сувениры с символикой зоопарка.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 77-12-27. Напомним, что мистера и мисс в зверинце выбирают с 2005 года. В 2018 году лучшей парой стали бурые медведи Миша и Маша. В 2019 году - зебра Ванда и ослик Жорик. В прошлом году липчане отдали свои голоса за кудрявого пеликана Патрика и фламинго.