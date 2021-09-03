Росгвардейцы по горячим следам задержали мужчин, напавших на бармена под Липецком

Липецкие Росгвардейцы задержали грабителей Фото: Предоставлено Росгвардией

В управление Росгвардии по Липецкой области поступило сообщение о грабеже. Наряд прибыл по указанному адресу - в бар в Ельце. Продавец заведения рассказала, что неизвестные напали на нее. Они, применив силу, похитили из кассы около 9 тыс. рублей и скрылись. Женщина описала, как выглядели злодеи.

Как сообщили в пресс-службе региональной Росгвардии, предполагаемых преступников задержали через 10 минут. Под описание подошли мужчины 34 и 36 лет. Сотрудники управления передали подозреваемых в отдел полиции по Ельцу для дальнейшего разбирательства. В отношении них возбудили уголовное дело.

Напомним, что в Липецке раскрыли уличное ограбление, произошедшее в конце августа на Петровском мосту. На прохожего напали недалеко от гостиницы "Лагуна". Кто-то подбежал сзади, повалил на землю и начал избивать. А, заодно, забрал ценные вещи. На преступление пошел 17-летний жители города Грязи. Он во всем сознался.