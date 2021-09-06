Во вторник по улице Зегеля в Липецке пустят автобусы

В Липецке открыли улицу Зегеля, но пока только для автомобилей. Напомним, основные работы выполнены: обновили проезжую часть, нанесли разметку и тд. Пассажирский транспорт вернется на участок во вторник, 7 сентября.

По данным пресс-службы городской администрации, по участку от площади Плеханова до площади Героев вновь поедут автобусы №36, 300, 306, 322, 325, 345 и 359. Маршруты №2, 9Т, 12, 33, 39, 44, 302 и 315 будут курсировать, как и прежде, по улице Плеханова.

Более подробную информацию о работе пассажирского транспорта липчане могут узнать в центральной диспетчерской по телефону 31-00-82. А посмотреть, в какое время автобусы стартуют с конечных остановок, на официальных сайтах департамента транспорта Липецка и МБУ "ЛГТК".