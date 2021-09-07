С начала года в Липецкой области отловили более 1,5 тыс. бездомных животных

С января по сентябрь в Липецкой области отловили 1 560 бездомных животных. Это на 70 больше, чем за тот же период 2020 года. По данным пресс-службы регионального управления ветеринарии, животных стерилизовали, вакцинировали, промаркировали - установили специальные ушные бирки. Затем 1 523 собак выпустили обратно на улицы. Еще 27 забрали новые владельцы.

В настоящее время в области работают 2 частных приюта для животных - в Липецком и Тербунском районах. В 2020 году животные покусали 1 230 липчан. В этом году - 526. При этом число покусов бездомными животными выросло на 6%.

Напомним, что в Липецке в августе отловили более 450 собак. Заявку на отлов жители областного центра могут оставить в управлении главного смотрителя в будни по телефону 34-01-63. В выходные звонить в ЕДС 8-800-450-48-48. Жителям области надо обращаться в органы местного самоуправления.