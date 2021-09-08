НЛМК приглашает школьников на шестую Металлургическую смену

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НЛМК приглашает школьников стать участниками шестой Металлургической смены. В этом году она стартует 23 сентября на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия».

Профориентационная программа НЛМК рассчитана на старшеклассников и продлится 12 дней. Участники Металлургической смены будут углубленно изучать химию и физику, проводить исследования в лаборатории материаловедения НЛМК, работать с лучшими преподавателями ЛГТУ и МИСиС, а по итогам защитят собственный проект и примут участие в отборочном этапе олимпиады «МИСиС зажигает звезды» с возможностью получить дополнительные баллы при поступлении в ЛГТУ.

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Чтобы стать участником Металлургической смены-2021:

- вы должны быть учеником 9-11 классов;

- до 10 сентября зарегистрироваться по ссылке;

- решить кейсовое задание, которое поступит после регистрации на электронную почту, или в очной форме на базе Центра «Стратегия».

Первые 25 человек в рейтинге станут участниками смены. Питание, проживание и обучение финансирует НЛМК. Подробности участия можно уточнить по телефону +7 (4742) 37-21-02 (Анастасия Рыженкова).

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.