Спустя год в Липецке поймали киллера, который застрелил мужчину в подъезде

В Липецке задержали подозреваемого в громком убийстве, которое произошло в ноябре прошлого года в подъезде дома по улице Яна Фабрициуса. Все случилось днем, 28 ноября, в подъезде 9-этажки, откуда выходил 49-летний мужчина, в 90-е годы состоявший в известном ОПГ. Кто-то выстрелили в него в упор из ружья и сбежал. От тяжелого ранения грудной клетки мужчина позже скончался в больнице, дело возбудили по статье «покушение на убийство» – 105 УК. Задержать стрелявшего по горячим следам в тот момент не удалось, хотя он попал в обзор уличных камер наблюдения. Несколько камер запечатлели, как к месту преступления шел мужчина в спортивных штанах, в темной куртке с капюшоном и в маске. В руках была спортивная сумка.

Вычислить и задержать стрелявшего правоохранительным органам удалось спустя год – им оказался 46-летний житель Липецкого района. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, подозреваемого задержали оперативники УМВД и бойцы СОБР «Феникс» Росгвардии на трассе «Липецк – Елец» в окрестностях села Кулешовка. В пресс-службе УМВД области уточнили, что личность и место нахождения установили сотрудники уголовного розыска в ходе кропотливой оперативно-розыскной работы.

Сейчас стрелявший находится под стражей. Окончательную оценку действиям фигуранта дадут после допроса и судебных экспертиз. Возможно дело переквалифицируют на другую статью.