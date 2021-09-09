В зоопарке Липецка появился новый ламенок

Ламы вынашивают детенышей 11 месяцев Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В зоопарке Липецка вновь пополнение. У лам родился малыш. Это мальчик и ему еще нет и недели. Родители ламенка - 11-летний Герасим и 12-летняя Лиана. Это уже 8 малыш у этой пары. Пока ламенок питается материнским молоком. Но уже скоро его начнут приучать к растительному корму: зерну, сену, овощам, зелени.

Напомним, Герасим переехал в липецкий зверинец из Калининграда в 2013 году. Его подруга - коренная липчанка. Вместе с ними в вольере живет еще одна самка - Красавка. В начале августе она тоже стала мамой - родила девочку.

Ламы относятся к семейству верблюдовых. Они обитают в горах Южной Америки. Человек давно одомашнил этих животных. Ламы полигамны. Самки вынашивают детенышек 11 месяцев. Малыш появляется на свет весом 8-10 кг.