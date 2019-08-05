В зоопарке Липецка у лам родился малыш
В Липецком зоопарке продолжается беби-бум. На этот раз у пары южноамериканских лам семейства верблюдовых появился прекрасный малыш. Как сообщили в пресс-службе зоопарка накануне, 4 августа, у Герасима и Красавки родился ламенок.
Напомним, что в середине июля в зверинце на свет появился ослик. Он родился у пары домашних ослов Маруси и Жорика. Также в зоопарке теперь растут малыши-баранчики, гуанако, эму, зубренок, а также необычный малыш зеброид.
Кстати, в зоопарке продолжается акция «Добрый урожай». Липчане могут поделиться с обитателями зверинца овощами и фруктами. Подробную информацию можно получить по телефону 77-12-27. В администрации зоопарка предупреждают, что прежде, чем привезти продукты, нужно позвонить на номер.
ИСТОЧНИК KP.RU