Липецкая область – первая в стране по цифровой трансформации

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Оценка субъектов РФ осуществляется по семи показателям - цифровая зрелость ключевых отраслей (здравоохранение, образование, транспорт, государственное управление, социальная сфера, городская среда), использование платформы обратной связи для взаимодействия с гражданами, обучение IT-компетенциям сотрудников госорганов, наличие стратегий, программ и планов реализации цифровой трансформации. Результаты Липецкой области на совещании с регионами высоко оценил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

В регионе в рамках цифровой трансформации госуправления собрана команда, назначены руководители цифровой трансформации, отвечающие за развитие и преобразование своих отраслей. Каждый орган власти поставил перед собой задачи по цифровой трансформации и утвердил планы их реализации. Кроме того, на уровне региона 19 августа текущего года утверждена «Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Липецкой области».

По мнению заместителя главы области Анатолия Якутина, являющегося руководителем цифровой трансформации в регионе, высокие позиции Липецкой области в рейтинге говорят о серьезном внимании к этому направлению в регионе. «Цифровая трансформация входит в число национальных целей, и ее главной задачей является повышение качества жизни граждан. Достижения региона в этой сфере во многом обусловлены личной вовлеченностью в эти вопросы главы области, что, безусловно, дает дополнительный импульс данному направлению. Кроме того, цифровая трансформация невозможна без соответствующих компетенций у сотрудников органов власти, и этому уделяется большое внимание. Сейчас уже 65% сотрудников органов власти прошли различные курсы повышения квалификации и «прокачали» свои цифровые компетенции. И эта работа будет продолжена», – подчеркнул Анатолий Якутин.

Впервые данный рейтинг был представлен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в августе текущего года, и тогда Липецкая область вошла в группу из девяти регионов-лидеров, чей уровень цифровой зрелости превысил 50%. «Мы заинтересованы в том, чтобы жители региона, представители бизнес-сообщества пользовались всеми преимуществами, которые дает внедрение цифровых технологий. Упрощение и ускорение процедур получения госуслуг, снижение административных барьеров, бюрократии, обеспечение открытости власти, обратной связи с липчанами, повышение качества госуправления на основе современных методов работы с массивами данных – ключевые факторы цифровой трансформации региона», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.