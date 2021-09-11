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Происшествия11 сентября 2021 3:23

Взрыв газа под Липецком: из-под завалов многоквартирного дома достали двоих человек

Пострадавших может быть больше, поисковые работы продолжаются
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Из-под завалов дома достают людей

Из-под завалов дома достают людей

Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

На месте взрыва бытового газа в Липецкой области продолжают работать спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, на данный момент из-под завалов извлекли двоих человек – люди живы, их увезли в больницу.

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Взрыв газа в многоквартирном доме под Липецком: из-под завалов достают людей
Взрыв газа в многоквартирном доме под Липецком: из-под завалов достают людей
Комментарий врио начальника центра управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Липецкой области Александра Емельяненко

Взрыв в двухэтажном многоквартирном доме прогремел в поселке Солидарность Елецкого района после полуночи. В результате ЧП обрушились перекрытия и часть стены, под завалами оказались несколько человек. Точное количество пострадавших и есть ли погибшие, погибших пока неизвестно.

Врио начальника центра управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Липецкой области Александр Емельяненко сообщил, что на месте работают 40 человек спасателей и 13 единиц техники.