Взрыв газа под Липецком: рухнул двухэтажный многоквартирный дом – под завалами есть люди

Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Елецком районе Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ЧП случилось этой ночью, 11 сентября, в Елецком районе Липецкой области. Взрыв прогремел после полуночи в небольшом многоквартирном доме на улице Школьная в поселке Солидарность.

Смотреть видеосюжет Взрыв газа в Липецкой области -- под завалами люди

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сигнал о хлопке бытового газа в доме №24 поступил в 0.52 ночи. В результате происшествия частично обрушилась стена и перекрытия двухподъездного двухэтажного дома.

Под завала ми дома есть люди Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На месте сейчас работают 15 пожарных и спасателей, а также 4 единицы техники, спасатели разбирают завалы. По предварительной информации, в зоне обрушения под завалами есть люди. Остальных жильцов эвакуируют в пункты временного размещения. Информация о погибших и пострадавших уточняется - идут поисковые работы.

Информация о погибших и пострадавших уточняется Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В пресс-службе УМВД по Липецкой области отметили, что сотрудники полиции окажут помощь жителям разрушенного от взрыва газа дома, также полицейские помогут оперативно восстановить утраченные и испорченные документы.

спасатели ищут людей под завалами Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

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Люди живы, их увезли в больницу. Пострадавших может быть больше, информация о погибших уточняется. Поисковые работы продолжаются, на месте работают 40 спасателей (подробности)

От взрыва в многоквартирном доме пострадали 7 человек, включая ребенка, 1 – погиб

На данный момент известно, что пострадали 7 человек, включая одного ребенка. Один человек погиб. Всего в больнице Ельца находятся 5 человек, в том числе пострадавший ребенок. Спасатели ищут еще троих жильцов дома, которые могут находиться под завалами (подробности)