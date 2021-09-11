Взрыв газа под Липецком: рухнул двухэтажный многоквартирный дом – под завалами есть люди

Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Елецком районе
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
ЧП случилось этой ночью, 11 сентября, в Елецком районе Липецкой области. Взрыв прогремел после полуночи в небольшом многоквартирном доме на улице Школьная в поселке Солидарность.
Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сигнал о хлопке бытового газа в доме №24 поступил в 0.52 ночи. В результате происшествия частично обрушилась стена и перекрытия двухподъездного двухэтажного дома.
Под завала ми дома есть люди
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
На месте сейчас работают 15 пожарных и спасателей, а также 4 единицы техники, спасатели разбирают завалы. По предварительной информации, в зоне обрушения под завалами есть люди. Остальных жильцов эвакуируют в пункты временного размещения. Информация о погибших и пострадавших уточняется - идут поисковые работы.
Информация о погибших и пострадавших уточняется
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
В пресс-службе УМВД по Липецкой области отметили, что сотрудники полиции окажут помощь жителям разрушенного от взрыва газа дома, также полицейские помогут оперативно восстановить утраченные и испорченные документы.
спасатели ищут людей под завалами
Фото: Предоставлено очевидцами «КП»
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От взрыва в многоквартирном доме пострадали 7 человек, включая ребенка, 1 – погиб
На данный момент известно, что пострадали 7 человек, включая одного ребенка. Один человек погиб. Всего в больнице Ельца находятся 5 человек, в том числе пострадавший ребенок. Спасатели ищут еще троих жильцов дома, которые могут находиться под завалами (подробности)