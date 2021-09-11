Взрыв газа под Липецком: нашли одного погибшего, под завалами остаются еще два человека

На месте взрыва газа в Липецкой области под завалами многоквартирного дома нашли тело одного погибшего. Как сообщает администрация региона со ссылкой на главу района, под завалами могут находиться еще два человека. Спасатели продолжают разбирать обрушенные стены дома.

Взрыв прогремел после полуночи в двухподъездном доме №24 в поселке Солидарность. На данный момент, по уточненной информации известно о 6 пострадавших и одном погибшем. Еще два человека не найдены. Пострадавшие находятся в Елецкой городской больнице №1 им. Н.А.Семашко

Эвакуированных жителей размещают на базе Центра туризма Елецкого района. В администрации заверили, что людей обеспечат всем необходимым. В пункт временного размещения их везут автобусом.