Газпром по взрыву газа в доме под Липецком: аварийных заявок в службу 04 из дома не было

Газпром прокомментировал взрыв газа в доме под Липецком Фото: Администрация города Ельца

В Липецкой области продолжают разбираться с обстоятельствами взрыва газа в двухэтажном многоквартирном доме. ЧП, в котором погибли женщина с ребенком и пострадали 8 человек, случилось ночью 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района.

Версию следствия о взрыве газа прокомментировали «КП-Липецк» в пресс-службе «Газпром газораспределение Липецк». Туда сообщение о взрыве поступило в 0.50 ночи, после чего на место сразу выехала бригада аварийно-диспетчерской службы и отключила дом от газа. В поселке газ не отключали.

– «Договоры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования заключены, техническое обслуживание проводилось, нарушений зафиксировано не было. Аварийных заявок из дома в службу 04 не поступало» – сообщили в компании.

Пока спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми может оставаться еще один человек, инцидентом занимается прокуратура, которая также следит за ходом расследования уголовного дела.