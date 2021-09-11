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Происшествия11 сентября 2021 7:45

Взрыв газа под Липецком: уцелевшие стены дома могут рухнуть в любой момент – спасатели ищут под завалами человека

В многоквартирном доме пострадали 6 человек и двое погибли, включая 11-летнюю девочку
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Взрыв газа в доме прогремел после полуночи

Взрыв газа в доме прогремел после полуночи

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Взрыв бытового газа в многоквартирном доме в Липецкой области унес жизни двоих человек, включая ребенка. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. Трагическое ЧП случилось после полуночи 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района. Взрыв в доме №24 на Школьной улице прогремел, когда большинство людей спали. По версии следствия, произошла утечка бытового газа. В центральной части двухэтажного дома выбило стены и сложились плиты перекрытия от кровли до первого этажа. В этот момент в 16 квартирах находились 25 человек.

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На месте взрыва под завалами ищут последнего жильца дома
На месте взрыва под завалами ищут последнего жильца дома
Несмотря на угрозу обрушения, поиски не прекращаются

Сообщение спасателям поступило в 0.52 ночи. С этого момента и по нынешнее время на месте не прекращаются поисково-спасательные работы, завалы разбирают 256 сотрудников МЧС. Первых двоих пострадавших нашли под завалами живыми примерно в три утра. К несчастью, не обошлось без жертв. Затем обнаружили первый труп – 50-летнюю женщину. После спасатели нашли под рухнувшими плитами тело 11-летней девочки.

Под завалами дома погибли женщина и ребенок

Под завалами дома погибли женщина и ребенок

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Травмы получили 6 человек, один из которых отказался от госпитализации. В больнице сейчас находятся пять жильцов дома, среди них 9-летняя девочка. Состояние людей медики оценивают, как средней тяжести.

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На месте взрыва газа в доме под Липецком продолжают разбирать завалы
На месте взрыва газа в доме под Липецком продолжают разбирать завалы
Видео ГУ МЧС по Липецкой области

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, под завалами предположительно остается еще один мужчина. Спасатели работают в крайне опасных условиях. По данным администрации области, уцелевшие конструкции дома могут обрушится в любой момент, стены поддерживают с помощью строительной техники, чтобы найти последнего жильца. Первый этаж дома почти разобрали.

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Во время взрыва газа под Липецком два человека погибли, 6 - пострадали
Во время взрыва газа под Липецком два человека погибли, 6 - пострадали
Комментарий начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области - полковника внутренней службы Василия Разумнова

Остальных жильцов увезли на автобусах в пункт временного размещения на базе Центра туризма Елецкого района, где людям обещали дать все необходимое, включая еду и одежду. В полиции заверили, что помогут всем жильцам оперативно восстановить документы. В областном управлении следственного комитета возбудили уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Кто виноват и из-за чего произошла утечка, пока неизвестно. Также выясняют точную причину смерти женщины и ребенка.

Известно, что дом 1970 года постройки, среди аварийных не числился.

ЧППроисшествия: ЧП