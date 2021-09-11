Прокуратура: причина взрыва газа под Липецком 11 сентября 2021 – неисправность оборудования

В прокуратуре Липецкой области назвали возможную причину взрыва газа в поселке Солидарность Елецкого района. На место ЧП выехали заместитель прокурора области Павел Коростелев и прокурор Елецкого район Станислав Живалов.
Сотрудники прокуратуры следят за соблюдением прав эвакуированных жильцов и ходом расследования уголовного дела по 298 статье УК за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как сообщил Станислав Живалов, предположительно, причиной взрыва является неисправность газового оборудования. Отметим, что в пресс-службе «Газпром газораспределение Липецк» сообщали, что аварийных вызовов с того дома не было.
На данным момент в результате взрыва газа 11 сентября в двухэтажном доме в поселке Солидарность Елецкого района погибли три человека, включая ребенка и 6 человек пострадали.