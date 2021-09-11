Специалисты СК по особо важным делам начали расследование по факту взрыва дома в Липецкой области

Последствия ЧП Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

После взрыва газа и гибели жильцов дома в посёлке Солидарность Елецкого района в Следственном управлении СК РФ по Липецкой области сообщили, что руководитель ведомства Евгений Шаповалов поручил заняться расследованием обстоятельств случившегося специалистам по особо важным делам.

Уже возбуждено дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

По предварительным данным, причиной обрушения стал взрыв бытового газа в центральной части двухэтажного дома. На данный момент известно о трех погибших и шести пострадавших.

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты Следственного управления СК России по Липецкой области. Продолжается осмотр с применением криминалистической техники и участием специалистов, устанавливаются все обстоятельства, происходит изъятие необходимой технической документации, - заявили в региональном управлении Следственного ккомитета

Напомним, среди погибших 11-летняя девочка,а среди пострадавших - 9-летний ребенок.