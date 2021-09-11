Взрыв газа под Липецком: спасатели достали из-под завалов тело ребенка

Под завалами дома нашли тело ребенка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

На месте взрыва в многоквартирном доме в Липецкой области из-под завалов достали тело ребенка. Как сообщает администрация области, погибла 11-летняя девочка. Взрыв бытового газа в поселке Солидарность Елецкого района прогремел после полуночи, сообщение спасателям поступило 11 сентября в 0.52 ночи. На момент взрыва, когда рухнула стена и перекрытия, в 16 квартирах двухподъездного дома находились 25 человек.

По уточненной информации на текущий момент известно о двоих погибших и шести пострадавших. Тело 50-летней женщины извлекли спасатели ранее. Сейчас в больнице Ельца находятся 4 человека, включая одного ребенка – 9-летнюю девочку увезли в детскую больницу. На месте продолжаются поисковые работы.