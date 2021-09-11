Из-под завалов разрушенного взрывом дома в Липецкой области спасли кота

Все время с момента трагедии хозяин животного был на месте ЧП Фото: принтскрин видео.

В селе Солидарность в Елецком районе Липецкой области случилось ЧП: 11 сентября из-за утечки газа взорвался многоквартирный дом. В результате трагедии погибли три человека и еще шесть пострадали.

Спасатели всю ночь и утро разбирали завалы. Уже днем в сети появилось видео, на котором сотрудник аварийно-спасательного отряда управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области передал спасенного кота его хозяину.

Все время с момента трагедии мужчина был на месте ЧП. И вот ему сообщили радостную новость: его черного кота нашли живым и здоровым.

Спасатель по фамилии Федоров передал животное хозяину.

- Бедолага, - сказал радостный мужчина после того, как ему вернули питомца.

Ранее один из очевидцев трагедии рассказал «КП-Липецк» о первых моментах после взрыва.