«Трубы и шифер ломали вручную»: очевидец трагедии под Липецком рассказала о первых минутах после взрыва

Последствия ЧП Фото: Администрация города Ельца

В ночь на 11 сентября в поселке Солидарность Елецкого района взорвался дом. По предварительным данным, причиной стала утечка бытового газа. В результате трагедии погибли три человека, в том числе 11-летняя девочка.

«КП-Липецк» пообщалась с Марией Тарасовой, которая живет в соседнем доме. Девушка рассказала о первых минутах после взрыва:

- Сосед видел, как дом разорвало на части, а у меня от взрыва заложило ухо. После хлопка несколько человек из нашего дома перепугались, сели в машины и поехали в сторону трассы, - вспоминает Мария.

Девушка отметила, что в первые минуты отключился свет, а местные жители начали выглядывать на улицу, спрашивать у соседей о случившемся.

- Мужу сказали, мол, взорвался дом. Я взяла документы, животных своих: мало ли - и наш взлетит. После чего побежали на улицу. Там куча народа - раскапывали пострадавших. Кто-то фонари тащил мощные, через 10 минут уже приехали экстренные службы, - рассказывает «КП-Липецк» Мария.

Девушка отметила, что сначала большой техники еще не было. Приходилось ломать трубы, шифер вручную.

- Четверых пострадавших нашли сразу, пятой была женщина. Как ее вытащили из-под обломков, я не видела - ушла домой: боялась увидеть маленькую мертвую девочку, - сообщила очевидец.

По словам Марии, уже позже на место приехало больше машин полиции и МЧС. Девушка отметила слаженность в работе спецслужб.

Специалисты СК по особо важным делам уже начали расследование по факту взрыва дома в Липецкой области.

Ранее сообщалось о том, что жильцы разрушенного дома получат квартиры, а само здание снесут.

Кроме того, семьям погибших и пострадавшим выплатят от 500 тысяч до полтора миллионов рублей.