На жилье пострадавшим от взрыва газа под Липецком 11 сентября выделили более 47 млн рублей

Пострадавшим при взрыве начнут выплачивать материальную помощь Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Пострадавшие от взрыва газа под Липецком 11 сентября 2021 года вскоре начнут получать выплаты на жилье и материальную помощь. Как сообщили в пресс-службе администрации области, жильцам дома №24 на Школьной улице в поселке Солидарность Елецкого района выделили более 47 млн рублей. Из них 32.5 млн – из резервного фонда региона и 15.5 млн – из из фонда Елецкого района. Выплаты начнутся после 14 сентября.

Трагическое ЧП случилось после полуночи, в результате взрыва в многоквартирном двухэтажном доме погибли 3 человека, включая 11-летнюю девочку. 6 человек пострадали, среди пострадавших 9-летняя девочка.

Как сообщалось ранее, здание восстановлению не подлежит, жильцам дадут деньги на новые квартиры.