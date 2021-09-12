После взрыва газа под Липецком 11 сентября 2021 года в районе отменили все развлекательные мероприятия

Спасательные работы прекратили после полудня Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В Липецкой области продолжают устранять последствия взрыва газа 11 сентября 2021 года. Трагическое ЧП случилось после полуночи в поселке Солидарность Елецкого района. Там на Школьной улице полностью рухнул подъезд многоквартирного двухэтажного дома №24 – выбило стены и сложились перекрытия от крыши до первого этажа. В этот момент в 16 квартирах находились 25 человек.

Основная версия – неисправность газового оборудования. Хотя в газовой компании «КП-Липецк» заявили, что вызовов с этого дома не было. Взрыв унес жизни троих человек – под завалами погибла 11-летняя девочка, 50-летняя женщина и 86-летний пенсионер. 6 человек пострадали. На данный момент в Елецком районе отменили все развлекательные мероприятия.

Разрушенный взрывом дом будут сносить Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как развивались события той страшной ночи, можно понять по рассказам соседей и сводкам спасателей. Все случилось в тот момент, когда большинство людей уже спали или готовились ко сну – примерно в 0.50 ночи. По рассказам жильцов соседних домов, от громкого взрыва заложило уши и сразу отключилось электричество во всем районе. Многие не поняли, что произошло. Жители соседних домов начали выбегать из квартир, прихватив ценные вещи, документы и животных. Через пару минут очевидцы бросились на помощь соседям из разрушенного дома.

В первые минуты спасатели работали без техники и в темноте

Первые прибывшие на место спасатели работали без спецтехники и в полной темноте. Жители близлежащих домов несли фонари, вещи и все, что могло понадобиться пострадавшим. Уцелевшие стены дома могли рухнуть в любой момент, но спасатели знали, что под завалами находятся люди и не останавливались ни на минуту. Они ручную ломали трубы и шифер, чтобы достать людей.

– Первых четверых выживших нашли почти сразу, – рассказала «КП-Липецк» соседка Мария Тарасова. – спасатели организовали слаженную коллективную работу: пока одни держали прожекторы, другие – подгоняли машины и выламывали трубы с плитами.

Под завалами находились 9 человек, включая двоих детей – девочек 9 и 11 лет. Первого ребенка нашли и достали живым еще до рассвета. Тело 11-летней девочки нашли под завалами на рассвете. Последним извлекли из-под обломков погибшего пенсионера. Его нашли около 9 утра. Спасатели, скорая, полиция, силовики не останавливались на минуту, разбирали завалы и параллельно эвакуировали людей из уцелевших квартир.

Спасатели беспрерывно разбирали завалы больше 12 часов Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Полуразрушенные стены придерживали строительной техникой, чтобы избежать дальнейшего обрушения. Из-под плит даже спасли кота и вернули хозяевам. Сотрудники МЧС ушли с объекта только после того, как убедились, что под завалами больше никого нет – около 14.00. То есть непрерывная работа шла больше 12 часов.

Медики оценивают состояние пострадавших, как удовлетворительное

Из шести пострадавших в больницах Ельца находятся 5 человек, включая 9-летнюю девочку, один мужчина отказался от госпитализации. Остальные находятся в пунктах временного размещения, где людям дают еду, одежду и все необходимое. Полиция помогает восстанавливать документы.

Состояние пострадавших удовлетворительное Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Людей в больнице проведал губернатор Липецкой области. Игорь Артамонов выразил соболезнования и пообещал выплаты семьям погибших и пострадавшим, а также деньги на новые квартиры. Дом восстановлению не подлежит, его будут сносить полностью.

Жильцам помогут восстановить документы и собрать детей Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Что касается обещанных администрацией выплат: пострадавшие получат по 500 000 рублей, семьи погибших – по миллиону. Семьям, где полностью разрушено жилье вместе со всем имуществом и есть погибшие выделят по полтора миллиона рублей. Кроме этого жильцам дадут деньги на новое жилье из расчета 40 000 рублей за квадратный метр.

КСТАТИ

По факту обрушения возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности – статья 238 УК. Тела погибших забрали на экспертизу, где определят точные причины смерти. За ходом расследования и соблюдением прав жильцов следит прокуратура области. Сам дом был построен в 1970 году и не считался аварийным.

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