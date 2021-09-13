Еще два ресурсных класса начали работать в Липецке

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Дополнительные классы для детей с аутизмом появились в новом учебном году в образовательных учреждениях Липецка. Они открыты в школах №№27 и 34. В каждом ресурсном классе не более восьми учеников. Уроки проводят педагог и тьютор-наставник, дополнительные занятия – логопеды и психологи.

«Очень важно, что в регионе продолжает развиваться инклюзивное образование. И новые ресурсные классы – тому подтверждение. Для каждого ученика составлена индивидуальная программа, учитывающая его навыки и особенности развития», – рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Идея открытия ресурсных классов возникла у родителей детей с аутизмом весной 2017 года. Изучив опыт нескольких регионов, которые успешно реализовывали модель ресурсных классов, они решили обратиться в региональные органы власти. «Мы не могли не поддержать такую нужную и важную инициативу. За четыре года в образовательных учреждениях Липецкой области было открыто восемь ресурсных классов для детей с расстройством аутистического спектра. Они работают в пяти липецких школах, один класс находится в Ельце. И еще открыты ресурсные группы для особенных ребятишек в двух детских садах областного центра», - прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.

Сейчас ресурсные классы и дошкольные группы есть далеко не во всех регионах России. Липецкая область – одна из первых присоединилась к пилотному проекту. «Открывая ресурсные классы, мы хотим показать, что дети с особыми образовательными потребностями могут учиться в обычной школе вместе со своими сверстниками. Сегодня мы стремимся раскрыть потенциал каждого ребенка так, чтобы он мог не только получить качественное образование, но и полноценное общение», – отметил заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.

В прошлом году при региональном управлении образования и науки открылся отдел сопровождения инклюзивного образования детей с РАС и ментальными нарушениями. Здесь оказывают поддержку в работе ресурсных классов и групп, помогают наладить их эффективное взаимодействие. Специалисты отдела проводят диагностику дошкольников и оказывают консультации родителям. Для тьюторов и педагогов, которые занимаются с особенными детьми, организованы тренинги и семинары.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.