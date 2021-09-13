Вылетевший на встречную под Липецком водитель BMW был пьян – в ДТП погиб подросток

Водитель внедорожника был пьян Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Смертельная авария на трассе М-4 «Дон», которая произошла в воскресенье ночью в Задонском районе, обернулась уголовным делом. Водитель внедорожника «BMW-Х3» выехал на встречную полосу и ударил «KIA K5» с 35-летней женщиной за рулем. В страшной аварии погиб 15-летний пассажир второй иномарки, управлявшая машиной его мама с тяжелыми травмами попала в больницу.

Водитель «BMW» тоже пострадал, но угрозы его жизни нет. По данным следствия, мужчина сел за руль пьяным. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, в отношении него возбудили дело по части 4 статьи 264 УК за пьяное ДТП, повлекшее смерть человека.

Сейчас водителя допрашивают следователи, его намерены взять под стражу на время следствия. Мужчине грозит от 5 до 12 лет колонии.