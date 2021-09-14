На Форуме социальных инноваций регионов отметили опыт Добровского района

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Опыт Липецкой области по реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» изучили на Форуме социальных инноваций регионов, который прошел в Москве с 9 по 11 сентября. Организаторы Форума - Совет Федерации Федерального Собрания РФ, Правительство Москвы, Министерство сельского хозяйства России.

Глава администрации Добровского района Липецкой области Анатолий Попов выступил на экспертной сессии «Современные тенденции развития сельских территорий». Статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства России Иван Лебедев подчеркнул, что Добровский район одним из первых в стране включился в реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и полностью использует все механизмы для развития территории. Так, в 2021 году в рамках госпрограммы строятся школа в селе Большой Хомутец на 264 учащихся и детский сад в селе Добром на 99 мест, возводятся 15 домов по договору найма жилого помещения и в рамках мероприятий по благоустройству реализуются четыре проекта.

В своем выступлении Анатолий Попов отметил, что участие в госпрограмме позволило создать в районе современную дорожную и инженерную инфраструктуру, построить новые и модернизировать действующие объекты социальной сферы, вывести район в число самых благоустроенных в области. Стратегической целью руководство района видит «развитие человеческого капитала». Исходя из этого, в своей работе оно активно использует такое направление, как социальные инновации.

«Развитие сельских территорий является безусловным приоритетом, поскольку этим обеспечивается продовольственная безопасность страны, сохранение самобытности и идентичности, развитие крестьянских и фермерских хозяйств, - отметил Анатолий Попов. - На решение этой задачи направлена разработанная Минсельхозом России Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», которая на сегодняшний день является самой реальной возможностью не только решать системные проблемы села, но и развивать его».

По словам Анатолия Попова, на территории района реализуются только те инвестпроекты, которые не наносят ущерба окружающей среде и экологии, поскольку Добровский район славится своими уникальными природными ресурсами. Предпочтение отдается проектам по производству продуктов питания, туристической направленности, так как в районе развивается туристско-рекреационный кластер. Более того, любой бизнес, работающий на территории Добровского района, должен быть социально ответственным и вкладывать инвестиции в благоустройство и развитие той местности, где он реализует свои проекты.

«Комплексное развитие сельских территорий – в числе приоритетов деятельности областной власти, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – Мы ремонтируем в районах дороги и мосты, наращиваем темпы строительства жилья, домов культуры, ФАПов, детских садов и других социальных объектов».

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.