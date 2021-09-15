В Липецке нашли того, кто отрезал мужчине уши – задержали жителя Подмосковья

Полиция распутала загадочный и жуткий инцидент с отрезанными ушами в Липецке. Загадочно преступление произошло утром 10 сентября, когда 45-летний мужчина пришел домой пьяный, весь в крови и с отрезанными ушами. Супруга в ужасе вызвала скорую, сообщение в полицию об ампутированных ушных раковинах поступило уже из областной клинической больнице. Тогда же началась проверка.

Расследование осложняло состояние потерпевшего, который был настолько пьян, что не мог толком объяснить, что именно произошло и кто это сделал. Дело все же распутали. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, преступление совершил 32-летний житель Московской области.

Неадекватного вредителя задержали и вменили часть 2 статьи 112 УК – умышленное причинение вреда средней тяжести, с применением оружия. Сейчас он находится под стражей. Мужчине грозит до пяти лет.