Банк Уралсиб делает ставку на гибридный формат организации труда и «Гибкий офис»

.

Банк Уралсиб завершил реализацию пилотного проекта по переводу порядка 400 сотрудников головного офиса в Москве на гибридный формат работы: часть времени сотрудники будут работать в офисе, часть удаленно – на постоянной основе, вне зависимости от ограничений на период пандемии. В результате банк уже сократил офисные площади в Москве.

Успешный опыт планируется масштабировать. В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия и оценивается экономика создания «Гибкого офиса» в Санкт-Петербурге. Замысел предполагает объединение четырех офисных площадок в одну на базе современного и технологичного «корпоративного коворкинга», созданного по модели built-to-suit, позволяющей создавать современные офисы индивидуально под задачи компании, не принимая на себя вопросы ремонта и обслуживания.

Аналогичный проект «Гибкого офиса» банк планирует реализовать и в Москве, отказавшись от ряда локаций, при этом повысив удобство и качество офисных пространств и существенно увеличив эффективность расходов на недвижимость.

«Опыт организации процессов в период пандемии заставил переосмыслить и философию использования офисного пространства. Существенные офисные площади большую часть времени пустуют – как показала наша практика, работа в полностью удаленном и гибридном режиме не снизила, а зачастую даже повысила эффективность сотрудников. Поэтому именно сейчас банк задумался о возможности переформатирования подхода к офисным пространствам. Создание штаб-квартиры в Москве в формате «Гибкого офиса», спроектированного по самым современным стандартам с учётом опыта, полученного в период пандемии, видится логичным шагом. Одновременно это позволит банку оптимизировать имеющиеся офисные площади,в том числе бизнес-центр на улице Ефремова, которые стали избыточными», – отметила руководитель службы по управлению недвижимостью Ирина Мамедгасанова.

«Москва и Санкт-Петербург – это основные опорные точки программы. Трансформация использования офисных площадей, будет не только в этих городах. Изменения формата офисов в той или иной степени коснутся всех регионов присутствия банка. Это отвечает текущим рыночным трендам. Во-первых, банки получили огромный опыт обеспечения непрерывности процессов в условиях, когда значимая доля сотрудников работает «на удаленке», а во-вторых, развиваются цифровые технологии работы с клиентами» – отметил Старший вице-президент по стратегическому развитию Андрей Болдин.

Более подробную информацию о продуктах и услугах Банка можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16. На правах рекламы.