Липецкие школьники осваивают эколабораторию от НЛМК

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Ученики экологического лицея №66 провели первые исследования почвы и воды на оборудовании эколаборатории от НЛМК. Ее для учебного заведения приобрел фонд «Милосердие», социальный партнёр комбината.

В распоряжении юных экологов теперь химическая мини-лаборатория, экспресс-лаборатория для биолого-экологических исследований, учебная лаборатория для изучения почв, мобильная лаборатория для исследования водоемов. Лицеисты теперь смогут самостоятельно производить исследования качества воздуха, почв, воды. Такие навыки помогут лучше понимать методы работы профессиональных.

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- Лаборатория раздвигает границы возможностей для учеников. У нас появились уникальные наборы реактивов и наборы тестов. Такая практика, конечно, скажется на интересе к химии и биологии. С таких уроков начинается путь в большую науку, - подчеркнула учитель химии лицея №66 Юлия Шишенкова.

Экологический лицей № 66 имени Героя Советского Союза С. П. Меркулова – единственное в регионе образовательное учреждение с экологическим уклоном. В 1997 году в школе стартовал эксперимент по экологическому образованию детей, который затем продолжился в виде опытно-экспериментальной работы по данному профилю. Здесь работает «ЭКОлидер» - самой большой эколого-волонтерский отряд среди школ региона.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.