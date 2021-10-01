В Липецких автобусах так и не заработала система транспортных карт

В Липецке продолжают налаживать систему оплаты проезда по транспортным картам, которая дала сбой в середине сентября. Систему обещали наладить до конца месяца, но пока она не заработала. Как оказалось, во время аварийного отключения пострадали некоторые модули. Причем у многих на картах остались деньги.

В администрации города поспешили успокоить пассажиров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, проверка целостности базы данных системы показала, что данные пользователей сохранились – персональная информация и деньги с карт никуда не делись. Сейчас специалисты донастраивают центр управления перед запуском всей системы и делают все возможное.

Отключение произошло из-за аварийного скачка напряжения, что сказалось на системе хранения данных, пополнять карты и расплачиваться в транспорте стало невозможным. Пока платить можно наличными и банковской картой, при этом показывая водителю транспортную карту и пользуясь льготами по ней.