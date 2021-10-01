Под Липецком будут судить депутата за коллекцию мин и гранат времен ВОВ

Все мины и гранаты аккуратно собрали и уничтожили Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке расследовали дело о необычной коллекции сельского депутата, у которого нашли внушительный арсенал оружия и снарядов времен Великой Отечественной войны. Склад обнаружили в марте 2021 года в доме законодателя в Воловском районе.

По данным следствия, в своем гараже и в опустевшем родительском доме депутат хранил: ручные и противотанковые гранаты, артиллерийские снаряды, противопехотные и противотанковые мины, мины для минометов, около 10 килограмм взрывчатого вещества, а также более 700 патронов для различного ручного стрелкового оружия, взрывные устройства и средства инициирования взрыва. То есть в случае ЧП на импровизированном складе, последствия могли бы оказаться трагическими.

Дело возбудили по статьям 222 и 222.1 УК – незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Как сообщили в пресс-службе СКР области, фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. На допросе он рассказал следователю, что арсенал собирал в течение трех лет во время раскопок и собирался передать все в музей, который хотел открыть на территории своего района.

Опасные боеприпасы исследовали и аккуратно забрали сотрудники полиции и Росгвардии – все уничтожили Дело передали в суд, депутату грозит до 5 лет лишения свободы.