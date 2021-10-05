В Липецке вандалы испортили подземный переход, выдолбив металлические пластины

В Липецке вандалы испортили подземный пешеходный переход Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке в подземном пешеходном переходе на площади Металлургов орудовали вандалы. Они разрушили полы.

По данным пресс-службы мэрии, злодеи выдолбили из плиточного покрытия пластины из цветного металла. В управлении главного смотрителя считают, что их своровали, чтобы сдать на металлолом.

Специалисты подсчитывают сумму ущерба и готовят заявление в полицию. Счет идет на десятки тысяч рублей. Покрытие не получится восстановить. Его придется полностью менять.

Напомним, что в областном центре задержали мужчину, который сломал знак "Я люблю Сокол" на улице Баумана. Его привлекли к административной ответственности - придется заплатить штраф. Свой поступок объяснил так - был в плохом настроении. Подробности здесь.