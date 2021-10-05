В Липецке хулиган сломал знак "Я люблю Сокол"

В минувшую субботу, 2 октября, в полицию Липецка сообщили о буйном мужчине. По словам очевидцев, ночью неизвестный повредил инсталляцию с надписью "Я люблю Сокол" на улице Баумана.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 31-летний мужчина. Его привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП рФ "Мелкое хулиганство". Липчанину грозит от 500 до 1 000 рублей штрафа или до 15 суток административного ареста.

Свой поступок мужчина объяснил просто - был в плохом настроении. Кстати, в полицию уже поступило заявление от владельца знака.

Напомним, что это не первое покушение на инсталляцию "Я люблю Сокол". В августе этого года на видео попала девушка, разгромившая этот знак. В отношении 19-летней девушки возбудили уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".