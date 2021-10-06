За сутки в Липецкой области зарегистрировали 255 зараженных коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Липецкой области остается напряженная. По данным регионального Роспотребнадзора, за пошедшие сутки, 5 октября, в регионе зарегистрировали 255 новых зараженных COVID-19. Как сообщает оперативный штаб по коронавиурсу, за тот же день в Липецке умерли 10 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Одновременно с этим выздоровели 339 жителей Липецкой области.

Всего с начала пандемии коронавируса в Липецкой области заболели 54487 жителей. Сейчас показатель заболеваемости составляет 4782,2 случая на 100 тысяч населения.

Напомним, что согласно постановлению главного санитарного врача области, в регионе ввели обязательную вакцинацию для сотрудников определенных сфер. Сделать прививку от коронавируса липчане обязаны до 1 декабря.