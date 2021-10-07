Липчанина, который убил мать из-за телепередач, приговорили к 10 годам колонии

Липчанин жестоко изрезал мать ножом и поплатился свободой Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области вынесли приговор 51-летнему мужчине. Жителя Грязей признали виновным в ужасном преступлении, которое он совершил зимой этого года - в убийстве матери.

Следствие и суд установили, что 18 февраля подсудимый, проживавший в частном дома по улице Куйбышева, выпивал вместе с матерью. Параллельно они смотрели телепрограмму. Их мнения относительно увиденного не совпали, родственники поссорились. Да так, что мужчина схватил нож и изрезал несчастную женщину.

По данным пресс-службы регионального СКР, изверг нанес ей не менее 38 ударов по всему телу, 2 из которых пришлись ей в шею и грудную клетку. От полученных ранений 79-летняя хозяйка дома скончалась. Осознав, что он натворил, подсудимый рассказал обо всем соседке. Она, увидев тело женщины с ножом в груди, позвонила в полицию.

На время предварительного следствия фигуранта заключили под стражу. Липчанин признал вину. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.