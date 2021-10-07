Липчане вновь могут оплатить проезд транспортной картой старого образца

Липчане вновь могут оплачивать проезд транспортными картами старого образца Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липчане вновь могут оплачивать проезд в автобусах картами старого образца. Работоспособность системы безналичной оплаты восстановили. Все данные пользователей сохранены, включая персональную информацию и деньги.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, перевозчики уже устанавливают терминалы в автобусах. Они заработают в эту пятницу, 8 октября. Суммы, которые липчане внесли на карту в период аварии, актуализируются на счетах в ближайшие 2 дня. Над этим в ручном режиме работает банк-оператор.

Напомним, из-за аварийного скачка напряжения нарушилась целостность системы хранения данных. Из-за этого пассажиры не могли оплатить проезд картами, а также пополнить их и актуализировать. Кстати, в новом году транспортные карты старого образца перестанут действовать. Липчанам нужно приобрести новые, либо оплачивать проезд банковской картой.