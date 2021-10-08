Детей, пропавших из реабилитационного центра под Липецком, подобрал автомобилист

Детей, пропавших в Липецкой области, нашли в эту пятницу, 8 октября. Напомним, накануне вечером 14-летняя Ярослава и 11-летний Дмитрий ушли из реабилитационного центра "Краснинский СРЦ" в селе Красное. Ребята даже не взяли с собой теплую одежду, хотя ночью в регионе заморозки.

Как стало известно "КП-Липецк", дети переночевали в одном из сел Краснинского района. Они попросились в дом на ночлег и их впустили. Рано утром школьники выдвинулись в путь. Но их заметил житель села Красное, когда ехал на автомобиле. Он посадил ребят к себе в машину и отвез на работу. Оттуда мужчина позвонил в полицию.

- В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ухода детей, - сообщила "КП-Липецк" начальник Отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Ольга Снежкова. - Предварительно, в отношении детей противоправных действий не совершалось.