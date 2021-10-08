Сбер поддержал образовательную акцию «Урок цифры»

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Ее организаторами выступают АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России. Содержание и программа урока разработаны стратегическим партнёром — Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Сбера.

В Липецке «Урок цифры» состоялся на базе школы №27. Занятие для ребят провели советник председателя Центрально Черноземного банка ПАО Сбербанк Алексей Колчин и начальник управления экономического развития Липецкой области Кирилл Дождиков. Учащиеся познакомились с понятием «искусственный интеллект», основными принципами его работы, а также узнали, как ИИ может помочь человеку в различных сферах жизни. Урок был построен на основе открытого диалога с классом, в рамках которого удалось оценить перспективность различных профессий.

Алексей Колчин, советник председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Технологии искусственного интеллекта все более активно применяются в нашей повседневной жизни. Задача проекта «Урок цифры» как раз и состоит в том, чтобы рассказать детям доступным и понятным языком как ИИ работает. Это возможность познакомиться с ведущими технологическими компаниями, с теми, кто точно знает, какое цифровое будущее нас ждет. Проект позволяет формировать интерес школьников к цифровым технологиям, открывать для них новые возможности и компетенции».

Кирилл Дождиков, начальник управления экономического развития Липецкой области:

«Знание цифровых технологий и принципов работы ИИ требуются в большинстве современных и перспективных профессий. Очень важно, чтобы со школьной скамьи ребята узнавали эту информацию и планировали свою карьеру, ориентируясь на стремительно развивающиеся области знаний».

Александр Мочалов, директор инженерно-технологической школы №27 г Липецка:

«В формировании инженерной культуры современного школьника цифровизация процессов жизнедеятельности человека становится ключевой компетенцией. Проведение подобных уроков очень актуально для образовательного процесса современной школы. Особенно полезным для школьников является возможность открытого диалога с представителями Сбербанка и руководства администрации Липецкой области».

Проект «Урок цифры» по искусственному интеллекту и машинному обучению реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 38 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100+ стран прошли тренажёры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.

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Пресс-служба Центрально-Черноземного банка Сбербанка

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