В Липецкой области обсуждают введение QR-кодов из-за коронавируса

В Липецкой области могут ввести QR-коды. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе региональной администрации, этот вопрос уже обсуждается. Пока неизвестно, куда именно будут пускать по QR-кодам сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Напомним, 30 сентября опубликовали постановление главного санитарного врача по Липецкой области о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. В документе говорится, что сделать прививку от коронавируса нужно работникам: образования, здравоохранения, соцзащиты, торговли, общественного питания, производства продуктов, общественного транспорта и такси, МФЦ, ЖКХ, финансовых организаций, почты, театров и кинотеатров, а также промышленных предприятий непрерывного цикла. Работодателям - организовать проведение вакцинации и усилить разъяснительную работу относительно COVID-19.