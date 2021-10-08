Транспортные карты старого образца в липецких автобусах так и не заработали

Систему оплаты транспортными картами старого образца приостановили в Липецкой области Фото: Юлия КЛЮЕВА

Транспортные карты старого образца так и не заработали в липецких автобусах. Напомним, накануне чиновники сообщили, что в эту пятницу заработает система безналичной оплаты проезда. Однако, что-то пошло не так.

По данным пресс-службы городской администрации, у оператора АО "ОРБАНК" отозвали лицензию. Из-за этого систему оплаты старыми картами приостановили. Такое решение принял Банк России из-за нарушений в работе финансовой организации. Специалисты ждут дальнейших разъяснений.

Но липчан уверяют - все данные и деньги на картах сохранятся. А проезд можно оплатить банковской картой, электронным платежом, наличными или транспортной картой нового образца. Ее, кстати, не нужно актуализировать.