Липчане могут показать транспортную карту водителю и расплатиться наличкой по привычному тарифу

Работы по восстановлению системы оплаты проезда в Липецке и области продолжаются. На этот период времени липчане могут проехать в общественном транспорте, предъявив водителю транспортную карту старого образца.

По словам председателя городского департамента транспорта Евгения Чекрыжова, для владельцев фиолетовых карт стоимость проезда составит 21 рубль. Оплатить можно наличкой или банковской картой. Льготники с зеленой транспортной картой смогут проехать за 10,5 рублей, рассчитавшись с водителем наличными деньгами. То есть оплатить половину стоимости проезда. Аналогично для владельцев красных карт - 10,5 рублей проезд, сопровождающие едут бесплатно.

Липчанам, у которых карты желтого или голубого цвета, оплачивать проезд не нужно. Повторим, нужно показать водителю карту. Напомним, система оплаты должна была заработать в эту пятницу, 8 октября. Но у банка-оператора отозвали лицензию.