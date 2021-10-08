С понедельника в Липецке маршрут трамвая №5 станет короче

В Липецке изменится схема движения трамваев №5 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на следующей неделе изменится схема движения трамвая №5 "Кольцо 9 микрорайона - Стан 2000". С 11 по 13 октября с 9.30 до 16.30 электротранспорт будет доезжать лишь до остановки "Улица Полиграфическая".

По данным пресс-службы мэрии, причина тому - ремонтные работы. Специалисты будут восстанавливать освещение разворотного трамвайного кольца 9 микрорайона. Как только работы завершат, трамваи начнут ходить по привычной схеме.

Более подробную информацию можно получить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. Напомним, что систему оплаты проезда в общественном транспорте еще не восстановили. Поэтому липчане могут показать транспортную карту старого образца водителю, а оплатить наличкой по привычным тарифам.