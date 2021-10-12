Тотального перехода липецких школ на дистанционку пока не будет

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Специфику работы учреждений образования Липецкой области в условиях распространения коронавируса обсудили участники заседания регионального оперштаба. Тотального перехода на дистанционную систему обучения пока не планируется.

Как подчеркнул заместитель главы региона Анатолий Якутин, всё будет зависеть от уровня заболеваемости. Если заболевших больше 20% от числа обучающихся, то вводится удалённая система обучения. Также родители могут перевести ребёнка на удалёнку по желанию. Достаточно подать заявление по месту учёбы и школьника в период пандемии будут обучать онлайн.

«Мы уже не первую волну отрабатывает таким способом и это неплохой вариант. Мы пробовали полностью переводить школы на дистанционное обучение и видели, что дети массово отправляются гулять в торговые центры. То есть процесс инфицирования не останавливается, а качество обучения страдает. Пока ситуация контролируемая – удалёнка будет частичной», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.