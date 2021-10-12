В Липецке на улице Стаханова за 50 млн рублей заменят старые трубы

В Липецке заменят изношенный трубопровод на улице Стаханова Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на улице Стаханова заменят изношенный трубопровод. На это уйдет 49,6 млн рублей. По данным пресс-службы городской администрации, сотрудники Липецкого филиала ПАО "Квадра" уже приступили к работам. Они продолжат около 800 метров новых труб в ППУ изоляции с повышенным сроком службы.

По словам главного инженера филиала Виталия Гордеева, участок магистрального трубопровода эксплуатировался более 20 лет. Его пора модернизировать, чтобы повысить надежность теплоснабжения для липчан, проживающих в Юго-западной части города. Кстати, во время ремонта отключать отопления в домах не будут. Работы должны завершиться в ноябре.

Напомним, что на улице Московская отремонтировали теплотрассу. Там заменили 440 метров сетей. Подробности здесь.