Экс-спикер Липецкого облсовета возглавил региональный Союз строителей

Экс-спикера Липецкого областного Совета депутатов Павла Путилина назначили на новую должность. Теперь он возглавляет Союз строителей Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этот вторник, 12 октября, в Союзе строителей состоялись досрочные выборы директора. Большинство проголосовали за снятие полномочий с Владимира Башкарева. Он руководил организацией с июня 2019 года. Участники совещания единогласно назначили Павла Путилина новым директором.

- Думаю, что отношения региональной администрации и Союза строителей ждет перезагрузка, - отметил, поздравляя Павла Путилина, заместитель губренатора Липецкой области Константин Востриков. - Тем более что федеральный центр включил Липецкую область в число регионов, которые будут проводить работу по совершенствованию нормативной документации в отрасли. Так что нам предстоит большая совместная работа.

Напомним, что председателем регионального парламента стал бывший вице-губернатор Дмитрий Аверов. Тайное голосование состоялось 1 октября.