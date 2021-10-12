Два школьника заблудились в темном лесу в районе ЛТЗ в Липецке

Два школьника заблудились в темном лесу в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

ЧП со школьниками в Липецке приключилось минувшим вечером, 11 октября, в районе ЛТЗ. Тревожный звонок в службу спасения «112» поступил от 13-летнего школьника около 19.00. Подросток рассказал, что они с другом возвращались домой после рыбалки, но в темноте не смогли выйти на трассу и окончательно заблудились.

Информацию тут же передали полиции и спасателям ГО и ЧС, которые тут же рванули в лес. Параллельно все это время на связи с детьми оставался дежурный диспетчерской службы. Ребята были сильно напуганы, при этом слышали чьи-то шаги, что пугало их еще больше. Дежурный Александр Мещеряков успокаивал подростков и объяснял, как себя вести пока их не найдут.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, первыми на месте оказались сотрудники полиции, которые и нашли ребят по геолокации. Детей вывели из леса и отвезли домой.

Кстати, по данным спасателей в том же лесу в июне заблудился взрослый рыбак, которого отыскали сотрудники УГПСС. А в начале октября в районе Матырского, убегая от собак, потерялась девушка – ее нашли городские спасатели.