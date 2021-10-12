В Липецке участились вызовы «скорой» от людей с симптомами COVID-19

В Липецке за неделю резко выросло количество звонков в службу спасения «112» от людей с симптомами COVID-19. Напомним, число зараженных за сутки достигло почти 300 человек. По данным ГО и ЧС, в основном липчане жалуются на высокую температуру. Сейчас, по данным областного управления здравоохранения, число зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось на 19%.

Как сообщает оперативный штаб, в Центре медицины катастроф создали дополнительно 10 бригад скорой помощи, 12 новых машин приступили к работе накануне, 11 октября.

Помимо напряженной обстановки по коронавирусу в Липецкой области грядет сезон гриппа и ОРВИ. А заражение обоими вирусами одновременно крайне опасно.

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Поэтому медики призывают не медлить с вакцинацией.

– «В этом году нужно вакцинироваться максимально оперативно. Важно успеть сделать две прививки, чтобы к моменту сезона гриппа успел сформироваться иммунитет к обоим вирусам», – отмечает заместитель начальника регионального управления здравоохранения Оксана Фатеева.

По числу привившихся Липецкая область занимает лишь шестое место в ЦФО – вакцинировались 51% жителей. Тяжелее всего болеют люди старше 60 лет, которым часто требуется срочная госпитализация, но именно они прививаются реже других.

Получить прививку от COVID-19 в Липецке можно в своей поликлинике и в мобильных пунктах. Работодатели, желающие вакцинировать сотрудников на территории предприятия, могут подать заявку в департамент экономического развития: 23-92-02, 23-91-43 или на написать на почту: shulgin-sg@cominfo.lipetsk.ru.