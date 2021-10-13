Число зараженных COVID-19 в Липецке за сутки превысило количество выздоровевших

За сутки от коронавируса умерли 13 человек Фото: Лия МУРАДЬЯН

По данным регионального Роспотербнадзора, с начала пандемии коронавируса в Липецкой области заразились 56416 человек, 290 только за прошедшие сутки, 12 октября. Показатель заболеваемости составляет 4951,5 случая на 100 000 населения.

Как сообщает оперативный штаб, за те же сутки скончались 13 человек больных COVID-19. Выздоровевших при этом за день меньше, чем зараженных – 287 человек.

Ситуация остается напряженная, в регионе в тестовом режиме действует система QR-кодов для посещения объектов общественного питания. Также экспресс тест на коронавирус в Липецке можно сделать на дому.

Медики призывают не медлить с вакцинацией, что особенно актуально перед начало сезона гриппа и ОРВИ.